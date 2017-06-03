Newbee заработала 50 тысяч долларов благодаря победе на Zotac Cup в Тайване

Китайский коллектив Newbee переиграл канадскую Team NP в финале турнира Zotac Cup Masters. Встреча прошла в формате "лучший из 5" и закончилась со счетом 3:1. Победитель и финалист заработали по 50 и 20 тысяч долларов соответственно. Общий призовой фонд соревнований составил 100 тысяч.

Оба коллектива начинали выступление в плей-офф со стадии полуфинала, так как заняли на групповом этапе первые строчки квартетов А и В. Европу на турнире представляла датская Danish Bears. Последняя заняла 5-6 место и заработала 5 тысяч долларов.

Тайбэй, Тайвань

Zotac Cup Masters

Плей-офф

Финал

Newbee(Китай) – Team NP (Канада) – 3:1