Newbee вышла в плей-офф The Boston Major со второго места в группе B

Newbee в матче за второе место в квартете B группового этапа The Boston Major победила канадский коллектив Team NP. Для триумфа победителям четвертого The International потребовалось две карты – 2:0. Напомним, что групповой этап турнира проходит по системе GSL в матчах до двух побед. Первое место в группе А заняла российская Virtus.pro, в плей-офф "медведи" сыграют с одной из команд, занявших четвертое место в своей четверке.
The Boston Major
Групповой этап
Группа В
Newbee (Китай) – Team NP (Канада) – 2:0
Newbee: Kaka, Faith, Kphoenii, Sccc, uuu9
Team NP: Aui_2000, EternalEnvy, SVG, MSS, 1437
Положение в группе А: Virtus.pro – 6 очков, Newbee – 6, Team NP – 3, MVP Phoenix – 0.