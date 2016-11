Команда Newbee вышла в гранд-финал китайских квалификаций ESL One Genting 2017. В финале нижней сетки экс-чемпионы The International одержали победу над CDEC Gaming - 2:1. В решающем матче за путевку на LAN-финал турнира Newbee будет противостоять LGD Gaming. Напомним, что победитель отборочных примет участие в ESL One Genting 2017, который пройдет в Малайзии в январе 2017 года. Призовой фонд соревнований составляет 250 тысяч долларов.

ESL One Genting 2017

Китайские квалификации

Нижняя сетка

Финал

Newbee (Китай) - CDEC Gaming (Китай) - 2:1

Newbee: Kaka, uuu9, Sccc, Kphoenii, Faith

CDEC Gaming: September, demons, June, Shade, Flyby