Newbee вышла в финал верхней сетки закрытых отборочных к ESL One Genting 2017

Newbee вышла в финал верхней сетки китайских квалификаций к ESL One Genting 2017. В полуфинале Newbee переиграла Team Vici Gaming Junior. Для триумфа победителям The International 2014 хватило две карты - 2:0. В финале Newbee сыграет с LGD Gaming, перед этим победившей Invictus Gaming. LAN-финалы турнира пройдут в начале января в Малайзии. Призовой фонд соревнований составляет 250 тысяч долларов, из которых сто тысяч достанутся победителю чемпионата.

ESL One Genting 2017

Китайские квалификации

Верхняя сетка

Полуфинал

Newbee (Китай) - Team VG.J (Китай) - 2:0