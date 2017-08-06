Newbee – в верхней сетке плей-офф The International 2017

Китайская Newbee нанесла поражение Digital Chaos в матче заключительного тура группового этапа The International 2017. Победившая команда обеспечила себе выход в верхнюю сетку плей-офф, проигравшая – продолжит выступление в нижней сетке.

Заключительный этап седьмого чемпионата мира проходит в "Ки-арена" в Сиэтле. На LAN-финал пробились 18 сильнейших команд. По восемь участников из каждой группы выходят в плей-офф. Четверка сильнейших начнет выступление в верхней сетке. Призовой фонд The International 2017 составляет 23,2 миллиона долларов, что является рекордным показателем для компьютерного спорта.

Сиэтл (США)

The International 2017

Групповой этап

8-й тур

Группа В

Newbee – Digital Chaos – 2:0

Newbee: Kphoenii – Дэмиэн Чок (Австралия), uuu9 – Сюй Хань, Faith – Цзэн Хунда, Kaka – Ху Лянчжи, Sccc – Сун Чунь (все – Китай)

Digital Chaos: Forev – Санг Дон Ли (Корея), BuLba – Канишка Сэм Сосэйл, mason – Мэйсон Венне (Малайзия), DuBu – Ду Ёнг Ким (Корея), Abed – Эйбэд Азэль Юсоп (Филиппины)