Newbee прошла в полуфинал чемпионата мира после победы на американской EG

Китайская Newbee переиграла американскую Evil Geniuses во втором четвертьфинале верхней сетки чемпионата мира по Dota 2 – The International 2017. Счет встречи – 2:0. В следующем туре "Ньюби" предстоит встретиться с соотечественниками из Invictus Gaming, которые ранее переиграли сильнейшую команду группы А – европейскую Team Liquid в первом четвертьфинале. Проигравшие команды продолжат выступление в нижней сетке.

В финальную часть чемпионата мира пробились 16 команд. Российская Team Empire поборется сегодня с европейской Cloud9 в матче за выживание. Virtus.pro начнет выступление в плей-офф завтра матчем против китайской LGD. Решающие встречи примет "Ки-арена" в Сиэтле вместимостью 17 тысяч зрителей. Призовой фонд The International 2017 составляет 23,2 миллиона долларов.

Сиэтл (США)

The International 2017

Плей-офф

Четвертьфинал (Верхняя сетка)

Evil Geniuses (США) – Newbee (Китай) – 0:2

Evil Geniuses: Cr1t– – Андреас Нильсен (Дания), UNiVeRsE – Саахил Арора (США), zai – Людвиг Уолберг (Швеция), SumaiL – Саид Самаил Хассан (Пакистан), Arteezy – Артур Бабаев (Канада);

Newbee: Kphoenii – Дэмиэн Чок (Австралия), uuu9 – Сюй Хань, Faith – Цзэн Хунда, Kaka – Ху Лянчжи, Sccc – Сун Чунь (все – Китай);



