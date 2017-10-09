Newbee пробилась на "мэйджор" DreamLeague с призовым фондом миллион долларов

Победителем отборочного турнира DreamLeague Season 8 для китайского региона стала Newbee. В решающем поединке коллектив взял верх над LGD.Forever Young. Счет встречи – 2:0. Пятерка завоевала путевку на LAN-финал турнира, где выступят восемь команд. Ранее участником соревнования стала перуанская Infamous, победившая на южноамериканской квалификации.

Еще по одному коллективу представят регионы Юго-Восточной Азии и Северной Америки. От Европы и СНГ на DreamLeague Season 8 выступят четыре команды. Финальная часть турнира пройдет в шведском Йенчепинге с 1 по 4 декабря. Призовой фонд составит миллион долларов.