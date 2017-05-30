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Newbee – первый участник плей-офф турнира в Тайбэе с призовым фондом 100 тысяч долларов

Определился первый участник плей-офф ZOTAC Cup Masters. Китайская Newbee одержала две победы в групповом турнире и гарантировала себе выход в следующую стадию. Коллектив взял верх над американской Digital Chaos и над соотечественниками из iG Vitality. Соревнование проходит в Тайбэе и завершится 3 июня. Призовой фонд ZOTAC Cup Masters составляет 100 тысяч долларов.

Тайбэй (Тайвань)

ZOTAC Cup Masters

Групповой турнир

Группа А

Верхная сетка

Второй этап

Newbee (Китай) – iG Vitality (Китай) – 1:0

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