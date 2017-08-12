Newbee – первый финалист The International 2017

Китайская Newbee взяла верх над соотечественниками из LGD.Forever Young в финале верхней сетки The International 2017 – чемпионата мира по Dota 2. Счет встречи – 2:1. Благодаря этой победе "Ньюби" гарантировала себе второе место и 3,8 миллиона долларов призовых. LGD.FY упала в нижнюю сетку, где встретится с победителем противостояния европейской Team Liquid и китайской LGD.

Напомним, вчера "Ликвид" выбила российскую Virtus.pro из турнира. Всего в плей-офф седьмого чемпионата мира пробились 16 команд. Стадия игр на выбывание проходит на этой неделе в "Ки-арена" в Сиэтле. Призовой фонд The International 2017 составляет 24,4 миллиона долларов.

Сиэтл (США)

The International 2017

Плей-офф (Верхняя сетка)

Финал

Newbee (Китай) – LGD.FY (Китай) – 2:1

Newbee: Kphoenii – Дэмиэн Чок (Австралия), uuu9 – Сюй Хань, Faith – Цзэн Хунда, Kaka – Ху Лянчжи, Sccc – Сун Чунь (все – Китай);

LGD.Forever Young: Super – Се Цзюньхао, Monet – Ду Пэн, AhFu – Тью Сун Чуан, Inflame – Хэ Юнчжэн (все – Китай), DDC – Лян Фамэн (Макао);