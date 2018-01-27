Newbee – первый финалист ESL One Genting 2018

Китайская Newbee нанесла поражение Team Secret в полуфинальном матче плей-офф ESL One Genting 2018. Счет встречи – 2:0. Уступившая команда завершила выступление на турнире. "Ньюби" в решающем поединке встретится с победителем пары Team Liquid – Evil Geniuses.

Турнир проходит с 23 по 28 января в Малайзии. 16 участников были разделены на две группы, из которых в плей-офф попали по три команды. На групповом этапе была использована система double-elimination, в плей-офф – single-elimination.

Призовой фонд турнира составляет 400 тысяч долларов, кроме того участники разыграют 400 очков DPC, необходимых для попадания на следующий чемпионат мира.

Гентинг Хайлендз (Малайзия)

ESL One Genting 2018

Плей-офф

Полуфинал

Newbee (Китай) – Team Secret (Европа) – 2:0