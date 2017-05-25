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Newbee и Evil Geniuses – финалисты верхней сетки The Manila Masters

The Manila Masters.
The Manila Masters.
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Китайский коллектив Newbee и американская Evil Geniuses пробились в финал верхней сетки турнира The Manila Masters, который проходит в эти дни в Маниле. В полуфинале пятерка из поднебесной переиграла чемпиона двух последних major-турниров – европейскую OG, а "Злые гении" оказались сильнее другого коллектива из Китая – Invictus Gaming.

Завтра игровой день стартует с матчей нижней сетки, куда попали проигравшие команды. Среди них европейская Team Secret, канадская Team NP, сингапурская Faceless и филиппинская Clutch Games. Победитель турнира с призовым фондом 250 тысяч долларов определится 28 мая в Mall of Asia Arena.

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