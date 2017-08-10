Newbee гарантировала себе 2,5 миллиона долларов призовых и попадание в тройку на The International 2017

Newbee нанесла поражение Invictus Gaming в полуфинальном матче верхней сетки плей-офф The International 2017. Счет встречи – 2:1. Теперь "Ньюби" поспорит за выход в гранд-финал турнира с победителем пары LGD.Forever Young – Virtus.pro. Уступившая команда продолжит выступление в нижней сетке.

Отметим, что Newbee гарантировала себе как минимум третье место на чемпионата мира по Dota 2 и минимум 2,5 миллиона долларов призовых. Напомним, игр на выбывание проходит в Сиэтле на "Ки-арена" вместимостью 17 тысяч человек. Общий призовой фонд The International 2017 составляет более 24 миллионов долларов.

Сиэтл (США)

The International 2017

Плей-офф

Верхняя сетка

Полуфинал

Invictus Gaming – Newbee – 1:2

Invictus Gaming: Xxs – Лин Дзин, BoBoKa – Е Чжибяо, BurNIng – Сюй Чжилэй, Q – Фу Бинь, Op – Оу Пэн (все – Китай)

Newbee: Kphoenii – Дэмиэн Чок (Австралия), uuu9 – Сюй Хань, Faith – Цзэн Хунда, Kaka – Ху Лянчжи, Sccc – Сун Чунь (все – Китай)