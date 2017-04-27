Немецкая mousesports первой покинула киевский Major

Состав по Dota 2 немецкой организации mousesports уступил китайской Invictus Gaming в первом матче заключительного этапа The Kiev Major. Счет встречи – 2:1. На чемпионате используется формат single elimination, при котором команда вылетает после первого поражения в плей-офф. В следующем раунде IG поборется с победителем противостояния европейской Team Liquid и китайской Newbee.

Все встречи стадии игр на выбывание пройдут с 27 по 30 апреля на сцене Национального дворца искусств "Украина". Призовой фонд первого "мэйджора" в СНГ составляет 3 миллиона долларов.

Киев (Украина)

The Kiev Major 2017

Плей-офф

1/8 финала

Invictus Gaming (Китай) – mousesports (Германия) – 2:1