Немец заменил корейца в составе Team Secret

Немецкий киберспортсмен Морис "KheZu" Гутман пополнил состав Team Secret, из которого на прошлой неделе был исключен южнокореец Санг Дон "Forev" Ли, сообщает teamsecret.gg. Это случилось сразу после вылета Team Secret из европейских квалификаций к The Boston Major 2016. Стоит отметить, что эстонский капитан "секретных" – Клемент "Puppey" Иванов первый раз в своей карьере пропустит турнир от Valve.

KheZu и Forev являются игроками сложной линии. Немецкий киберспортсмен ранее выступал за Escape Gaming, где его главным достижением стало попадание в групповую стадию The International 2016. Помимо Мориса в состав Secret входят: южнокореец Пио "MP" Ной, малазиец Чжэн "MidOne" Йек Най, эстонец Клемент "Puppey" Иванов, швед Йохан "pieliedie" Острем.