Немец "KyroKy" стал самым богатым киберспортсменом после победы на чемпионате мира

Капитан европейской Team Liquid – немец Куро "KyroKy" Тахасоми – возглавил рейтинг киберспортсменов по заработанным призовым после победы на The International 2017 – чемпионате мира по Dota 2. Всего за карьеру "KyroKy" выиграл более 3,35 миллиона долларов призовых. Вторую строчку занимает его одноклубник – иорданец Амер "Miracle-" аль-Баркави с показателем 2,9 миллиона долларов. Ранее рейтинг возглавлял американец Саахил "UNiVeRsE" Арора из Evil Geniuses.

Призовой фонд седьмого чемпионата мира стал самым крупным в истории киберспорта. Он составил более 24,55 миллиона долларов. За победу "Ликвид" получила 10,8 миллиона. Ранее команда не зарабатывала восьмизначную сумму за победу на одном чемпионате.