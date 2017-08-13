16:11 | КИБЕРСПОРТ — DOTA 2

Немец "KyroKy" стал самым богатым киберспортсменом после победы на чемпионате мира

Рейтинг киберспортсменов по сумме призовых. Фото esportearnings.com
Рейтинг киберспортсменов по сумме призовых. Фото esportearnings.com
 
Team Liquid.Team Liquid – победитель The International 2017

Капитан европейской Team Liquid – немец Куро "KyroKy" Тахасоми – возглавил рейтинг киберспортсменов по заработанным призовым после победы на The International 2017 – чемпионате мира по Dota 2. Всего за карьеру "KyroKy" выиграл более 3,35 миллиона долларов призовых. Вторую строчку занимает его одноклубник – иорданец Амер "Miracle-" аль-Баркави с показателем 2,9 миллиона долларов. Ранее рейтинг возглавлял американец Саахил "UNiVeRsE" Арора из Evil Geniuses.

Призовой фонд седьмого чемпионата мира стал самым крупным в истории киберспорта. Он составил более 24,55 миллиона долларов. За победу "Ликвид" получила 10,8 миллиона. Ранее команда не зарабатывала восьмизначную сумму за победу на одном чемпионате.

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