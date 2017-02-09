Немец "Fata" сыграет против бывшей команды в финале отборов на DAC

Европейские коллективы B)ears и Team Liquid победили в полуфинальных матчах плей-офф региональной квалификации к турниру Dota 2 Asia Championships 2017, который пройдет в конце апреля текущего года в Шанхае. B)ears и Liquid переиграли с одинаковым счетом 2:0 датскую Cloud9 и Team Secret соответственно. В их обоюдном противостоянии определится первый обладатель путевки на LAN-финал в Китае.

Стоит отметить, что для коллектива B)ears это первый официальный турнир. Он бы сформирован осенью прошлого года Андрианом "FATA" Тринксом после ухода из Team Liquid, за которую он выступал весь прошлый сезон. В составе "жидких" Тринкс стал победителем московского EPICENTER с призовым фондом 500 тысяч долларов.