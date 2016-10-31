Na'Vi снялась с DreamLeague Season 6

Украинская команда Natus Vincere снялась с турнира DreamLeague Season 6, сообщает официальный сайт соревнований. Ее место займет греческий коллектив Ad Finem, недавно одержавший победу на закрытых квалификациях в Европе к The Boston Major. Причины подобного решения руководства СНГ-коллектива пока не раскрываются. По информации организаторов турнира, Ad Finem продолжит выступления на турнире с тем же количеством очков, что было у Na'Vi.

Напомним, что по регламенту соревнований команды на групповом этапе играют в формате Bo2, а за каждую выигранную карту получают по 1 тысяче долларов. Общий призовой фонд составляет 56 тысяч. Ранее Na'Vi сыграли на основном этапе DreamLeague Season 6 только один матч - против Alliance, который завершился со счетом 1:1.