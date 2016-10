Na'Vi потерпела шестое поражение на групповом турнире закрытых квалификаций к The Boston Major

Российский коллектив Virtus.Pro переиграл Natus Vincere в рамках группового турнира европейских закрытых квалификаций к The Boston Major. По регламенту соревнований десять команд на групповом турнире играют матчи по круговой системе в формате best of 1, четыре лучших коллектива выходят в плей-офф, где играют полуфинальные матчи в формате верхней и нижней сетки. Два лучших коллектива по итогам отборочного турнира попадают на основной этап соревнований в Бостоне.

Для Na'Vi это поражение стало шестым на групповом этапе, украинский коллектив занимает последнее место в группе. "Медведи", в свою очередь, с пятью победами в шести матчах идут на втором месте в группе, уступая лишь Team Secret.

Напомним, что призовой фонд The Boston Major составляет 3 миллиона долларов, всего в турнире примут участие 16 коллективов из четырех регионов – Китая, Европы, Америки и Юго-Восточной Азии.