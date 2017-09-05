Na'Vi, Empire и Vega поборются за путевку в Киев на SL i-League

Natus Vincere, Team Empire, Vega Squadron, Team Spirit и еще четыре коллектива примут участие в СНГ-квалификации к SL i-League Invitational S3. Соревнование пройдет с 12 по 15 октября в Киеве. Призовой фонд турнира составит 300 тысяч долларов. Кроме того, регламентом предусмотрены рейтинговые очки, необходимые для попадания на The International 2018.

Помимо победителя СНГ-квалификации в чемпионате примут участие победители региональных отборочных из Европы, Юго-Восточной Азии, Китая, Южной и Северной Америки. Virtus.pro, занявшая 5-6 место на The International 2017, отказалась от участия в SL i-League Invitational S3 из-за раннего начала турнира.