Natus Vincere стартовала в квалификации DAC 2017 с победы над Team Secret

Natus Vincere переиграла Team Secret в матче 1-го раунда верхней сетки группового турнира европейской квалификации Dota 2 Asia Championships 2017. Счет встречи – 2:1. За выход в плей-офф выигравший коллектив поспорит с B)ears, которая ранее нанесла поражение Ad Finem. Team Secret продолжит выступление в нижней сетке.

В соревновании принимают участие восемь команд, которые поделены на две группы. В плей-офф выходит по два коллектива. Победитель турнира квалифицируется на LAN-финал Dota 2 Asia Championships 2017.