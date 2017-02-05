13:13 5 февраля | КИБЕРСПОРТ — DOTA 2

Natus Vincere стартовала в квалификации DAC 2017 с победы над Team Secret

0
0
0

Natus Vincere переиграла Team Secret в матче 1-го раунда верхней сетки группового турнира европейской квалификации Dota 2 Asia Championships 2017. Счет встречи – 2:1. За выход в плей-офф выигравший коллектив поспорит с B)ears, которая ранее нанесла поражение Ad Finem. Team Secret продолжит выступление в нижней сетке.

В соревновании принимают участие восемь команд, которые поделены на две группы. В плей-офф выходит по два коллектива. Победитель турнира квалифицируется на LAN-финал Dota 2 Asia Championships 2017.

0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ