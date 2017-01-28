Natus Vincere проиграла свой первый матч в новом составе

Европейский состав по Dota 2 украинской киберспортивной организации Natus Vincere уступил со счетом 2:0 европейской Team Liquid в своем первом матче квалификации к турниру SL i-League, призовой фонд которого составляет 300 тысяч долларов. Стоит отметить, что это первая официальная встреча "рожденных побеждать" после окончания зимнего трансферного окна, в ходе которого к украинцам Виктору "General" Нигрини и Данилу "Dendi" Ишутину присоединились три европейских игрока: немец Роман "rmN" Палей, швед Пер Андерс "Pajkatt" Ольсен Лилль и датчанин Мальте "Biver" Винтер.

На данный момент Na`Vi не набрала очков в европейской квалификации к Sl i-League и заниамет последнюю строчку в таблице. Team Liquid расположилась на первом месте с 14 очками в активе. Сильнейшая команда по итогам региональных отборов получит путевку в Шанхай, где в конце зимы состоится LAN-финал турнира.