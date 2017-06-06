Natus Vincere потерпела второе поражение на EPICENTER: Moscow кряду

Украинская Natus Vincere потерпела второе поражение кряду на групповом этапе EPICENTER: Moscow. Коллектив уступил LGD.Forever Young, одержавшей уже третью победу на соревновании.

Сильнейшая команда группы начнет выступление в плей-офф со стадии полуфинала. Вторые и третьи места – с четвертьфинала. Призовой фонд EPICENTER составляет 500 тысяч долларов. Решающие матчи первенства пройдут с 9 по 11 июня на арене "ВТБ Ледовый дворец".

Москва

EPICENTER: Moscow

Групповой турнир

Группа А

LGD.Forever Young - Natus Vincere - 2:0

LGD.Forever Young: Се "Super" Цзюньхао, Ду "Monet" Пэн (оба - Китай), Тью "AhFu" Сун Чуан) (Малайзия), Хэ "Inflame" Юнчжэн, Лян "DDC" Фамэн (оба - Китай).

Natus Vincere: Виктор "GeneRaL" Нигрини (Украина), Акбар "SoNNeikO" Бутаев (Россия), Пер Андерс "Pajkatt" Олсен Лилль (Швеция), Данил "Dendi" Ишутин (Украина), Мальте "Biver" Винтер (Дания).