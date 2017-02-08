Natus Vincere покинула Dota 2 Asia Championships 2017

Европейская пятерка по Dota 2 украинской организации Natus Vincere уступила со счетом 2:0 Team Secret во втором раунде нижней сетки региональной квалификации к турниру Dota 2 Asia Championships. После этой встречи Na`Vi покинула соревнования, а Secret вышла в стадию плей-офф отборочного этапа, где встретится с датской Cloud9, а также Team Liquid и B)ears из Европейского Союза.

Заключительный этап соревнований пройдет в конце марта в Шанхае. В нем примут участие приглашенные Wings и Newbee из Китая, европейская OG, американская Evil Geniuses, а также победители региональных отборов в Европе, Южной Азии, Китае и СНГ.