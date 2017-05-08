Natus Vincere переиграла Vega Squadron в квалификации EPICENTER: Moscow

Состав российской организации Vega Squadron по Dota 2 уступил в матче 1-го раунда верхней сетки квалификации EPICENTER: Moscow для СНГ и Европы украинской Natus Vincere со счетом 1:2. Соперником победившей команды по следующему раунду будет шведская The Alliance, переигравшая российскую Effect. Проигравшие команды продолжат выступление в нижней сетке.
LAN-финал EPICENTER: Moscow пройдет с 4 по 11 июня в столичном комплексе "ВТБ Ледовый дворец". В нем примут участие 10 команд. Призовой фонд составит 500 тысяч долларов.
EPICENTER: Moscow
Отборочный турнир
СНГ и Европа
Плей-офф
Верхняя сетка
1-й раунд
Vega Squadron (Россия) – Natus Vincere (Украина) – 1:2
The Alliance (Швеция) – Effect (Россия) – 2:0
igorx70
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