Natus Vincere переиграла Vega Squadron в квалификации EPICENTER: Moscow

Состав российской организации Vega Squadron по Dota 2 уступил в матче 1-го раунда верхней сетки квалификации EPICENTER: Moscow для СНГ и Европы украинской Natus Vincere со счетом 1:2. Соперником победившей команды по следующему раунду будет шведская The Alliance, переигравшая российскую Effect. Проигравшие команды продолжат выступление в нижней сетке.

LAN-финал EPICENTER: Moscow пройдет с 4 по 11 июня в столичном комплексе "ВТБ Ледовый дворец". В нем примут участие 10 команд. Призовой фонд составит 500 тысяч долларов.

EPICENTER: Moscow

Отборочный турнир

СНГ и Европа

Плей-офф

Верхняя сетка

1-й раунд

Vega Squadron (Россия) – Natus Vincere (Украина) – 1:2

The Alliance (Швеция) – Effect (Россия) – 2:0