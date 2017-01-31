Natus Vincere одержала первую победу в новом составе

Европейская пятерка по Dota 2 украинской киберспортивной организации Natus Vincere одержала первую победу после зимнего трансферного в рамках квалификации европейского региона к StarLadder i-League, призовой фонд которого составляет 300 тысяч долларов. В шестом туре "рожденные побеждать" переиграли со счетом 2:0 российскую Vega Squadron, которая после этого поражения опустилась на предпоследнюю строчку таблицы отборочного этапа и потеряла все шансы на выход в LAN-финал.

Две сильнейших команды по итогам квалификаций в европейском регионе получат путевки в Шанхай, где в конце зимы пройдет заключительная стадия соревнований. Team Liquid из Европейского Союза уже гарантировала себе слот на турнире, набрав 15 очков в 7 встречах.