Natus Vincere – обладатель квоты от Европы на The Summit в Лос-Анджелесе

Состав по Dota 2 украинской организации Natus Vincere переиграл российскую Team Empire в финале квалификации европейского региона к турниру The Summit 7. Счет встречи – 3:0. На групповом этапе Na`Vi заняла вторую строчку квартета B, однако не проиграла ни одной карты в рамках стадии плей-офф. "Рожденные побеждать" впервые пробились на LAN-финал с июля прошлого года.

На заключительном этапе турнира в Лос-Анджелесе СНГ-регион также представит российская Virtus.pro, получившая прямое приглашение вместе с европейской Team Secret и китайской VG.J. LAN-финал чемпионата с призовым фондом 100 тысяч долларов пройдет с 14 по 18 июня.