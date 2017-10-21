Natus Vincere не смогла выйти из группы на "майноре" в Румынии

Состав украинской Natus Vincere по Dota 2 потерпел второе поражение на групповом этапе PGL Open Bucharest 2017 и лишился шансов на выход в плей-офф. После вчерашнего поражения от Mineski (1:2) единственный представитель СНГ на турнире уступил китайской VGJ.Thunder (1:2).

"Рожденные побеждать" заняли последнее место в группе B. Призовой фонд румынского "майнора" составляет 300 тысяч долларов.

Бухарест (Румыния)

PGL Open Bucharest 2017

Групповой турнир

1-й тур

Группа B

Natus Vincere (Украина) – VGJ.Thunder (Китай) – 1:2