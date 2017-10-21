Natus Vincere не смогла выйти из группы на "майноре" в Румынии

Состав украинской Natus Vincere по Dota 2 потерпел второе поражение на групповом этапе PGL Open Bucharest 2017 и лишился шансов на выход в плей-офф. После вчерашнего поражения от Mineski (1:2) единственный представитель СНГ на турнире уступил китайской VGJ.Thunder (1:2).
"Рожденные побеждать" заняли последнее место в группе B. Призовой фонд румынского "майнора" составляет 300 тысяч долларов.
Бухарест (Румыния)
PGL Open Bucharest 2017
Групповой турнир
1-й тур
Группа B
Natus Vincere (Украина) – VGJ.Thunder (Китай) – 1:2
We came close, but it wasn't enough! Falling in the third game 1:2 and we are out from PGL Open Bucharest! GGWP to VGJ.Thunder!#dota2 pic.twitter.com/4sWtRKJwyV– Natus Vincere (@natusvincere) 21 октября 2017 г.
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