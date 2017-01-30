Natus Vincere набрала первые очки на SL i-League в новом составе

Пятерка по дисциплине Dota 2 украинской киберспортивной организации Natus Vincere разделила очки со шведской The Alliance в своем втором матче на квалификации к турниру StarLadder i-League с призовым фондом 300 тысяч долларов. Встреча прошла в формате best-of-2 и закончилась со счетом 1:1. Стоит отметить, что эта ничья принесла Na`Vi первые очки в официальных встречах после зимнего трансферного окна, в ходе которого к украинцам Виктору "General" Нигрини и Данилу "Dendi" Ишутину присоединились три европейских игрока: немец Роман "rmN" Палей, швед Пер Андерс "Pajkatt" Ольсен Лилль и датчанин Мальте "Biver" Винтер.

На данный момент "рожденные побеждать" замыкают таблицу группового этапа с одним очком в двух матчах. Европейская Team Liquid расположилась на первой строчке с 15 очками в 7 встречах. Сильнейший коллектив по итогам отоборов в европейском регионе получит путевку в Шанхай, где в конце зимы состоится LAN-финал чемпионата.