22:35 1 февраля | КИБЕРСПОРТ — DOTA 2

Natus Vincere лишилась шансов на попадание в Шанхай на SL i-League

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Европейская пятерка по Dota 2 украинской организации Natus Vincere поделила очки с датской Cloud9 в седьмом туре квалификации в европейском регионе к турниру StarLadder i-League, призовой фонд которого составляет 300 тысяч долларов. После восьми матчей "рождение побеждать" имеют пять ничейных результатов, одну победу и одно поражение. С восьмью очками Na`Vi расположилась на третьей строчке вместе с европейской Team Secret и греческой Ad Finem, которые имеют одну игру в запасе.

В очном противостоянии этих команд определится обладатель второй путевки от Европы в Шанхай, где в конце зимы состоится LAN-финал соревнований. Ранее выход из группы с первого места себе обеспечила Team Liquid из Европейского Союза.

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Материалы REN-TV

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