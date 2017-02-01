Natus Vincere лишилась шансов на попадание в Шанхай на SL i-League

Европейская пятерка по Dota 2 украинской организации Natus Vincere поделила очки с датской Cloud9 в седьмом туре квалификации в европейском регионе к турниру StarLadder i-League, призовой фонд которого составляет 300 тысяч долларов. После восьми матчей "рождение побеждать" имеют пять ничейных результатов, одну победу и одно поражение. С восьмью очками Na`Vi расположилась на третьей строчке вместе с европейской Team Secret и греческой Ad Finem, которые имеют одну игру в запасе.

В очном противостоянии этих команд определится обладатель второй путевки от Европы в Шанхай, где в конце зимы состоится LAN-финал соревнований. Ранее выход из группы с первого места себе обеспечила Team Liquid из Европейского Союза.