Na`Vi занимает последнее место на отборах к The Boston Major после первого дня

Украинский коллектив Natus Vincere после поражения от Escape Gaming переместился на последнюю строчку в таблице отборочного этапа европейского региона к The Boston Major, призовой фонд которого составляет 3 миллиона долларов. “Рожденные побеждать” проиграли все четыре встречи в рамках первого дня квалификационного раунда.

Всего в европейских отборах принимают участие 10 коллективов, 4 из которых выйдут в стадию плей-офф, где разыграют 2 путевки на LAN-финал The Boston Major. Заключительный этап соревнований от разработчика игры – компании Valve – пройдет 3 по 10 декабря в Бостоне, США. Помимо Na`Vi СНГ-регион в квалификациях представляют российские Virtus.pro и Fantastic Five, а также украинская Vega Squadron.