Na’ Vi выступит на закрытой квалификации Perfect World Masters

Стали известны четвертьфинальные пары верхней сетки плей-офф закрытого отборочного турнира Perfect World Masters в СНГ-регионе. Team Empire встретится с M19, Vega Squadron сыграет против Gambit Esports, Natus Vincere проведет матч против Effect, Team Spirit поборется с Double Dimension. Путевку на LAN-финал получит только победитель квалификации.

Отборочные также будут проходить в Европе, Юго-Восточной Азии, Северной Америке, Южной Америке и Китае. Ранее прямые приглашения получили Team Secret, Newbee и LGD.Forever Young. Призовой фонд Perfect World Masters, который пройдет с 19 по 26 ноября в Шанхае, составит 300 тысяч долларов. Кроме того, команды разыграют квалификационные очки к The International 2018.