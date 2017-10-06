Na`Vi встретится с Secret в первом туре SL i-League в Киеве

Организаторы турнира SL i-League Invitational представили составы групп. Украинская Natus Vincere, для которой этот чемпионат станет домашним, поборется с европейской Team Secret в первом туре. В ее квартет B также попали китайская Newbee и американская complexity. В группе А встретятся Team Liquid, Mineski, Vici Gaming и SG e-Sports.

В стадию плей-офф пройдут по две сильнейших команды из каждого квартета. LAN-финал первенства примет "Киев Киберспорт Арена" с 12 по 15 октября. Призовой фонд первого "майнора" сезона составляет 300 тысяч долларов.