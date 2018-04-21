Na’ Vi – в шаге от попадания на британский "мэйджор"

Состав Natus Vincere по Dota 2 взял верх над Team Spirit в полуфинальном матче отборочного турнира на ESL One Birmingham 2018 со счетом 2:1. "Рожденные побеждать" вышли в финал квалификации, где встретятся с победителем пары Team Empire – FlyToMoon.

Прямые приглашения на LAN-финал турнира, который пройдет в Бирмингеме с 23 по 27 мая, получили Virtus.rpo, Newbee, Evil Geniuses, Vici Gaming, Team Liquid и Mineski.

Остальные команды будут пробиваться через квалификации. Всего на ESL One Birmingham 2018 выступят 12 участников. Призовой фонд составит миллион долларов. Кроме того, будут разыграны 1500 очков DPC. Это первый чемпионат категории major на территории Англии.

ESL One Birmingham 2018

Отборочный турнир

СНГ

Плей-офф

Полуфинал

Team Spirit – Natus Vincere – 1:2