Na’ Vi уступила Team Liquid на ESL One Genting 2018

Состав украинской организации Natus Vincere по Dota 2 уступил Team Liquid в полуфинальном матче верхней сетки группового этапа ESL One Genting 2018. Счет встречи – 0:2. "Рожденные побеждать" продолжат выступление в нижней сетке, где их соперником будет Mineski.

Турнир проходит с 23 по 28 января в Малайзии. 16 участников разделены на две группы, из которых в плей-офф попадут по три команды. На групповом этапе будет использоваться система double-elimination, в плей-офф – single-elimination.

Призовой фонд турнира составляет 400 тысяч долларов, кроме того участники разыграют 400 очков DPC, необходимых для попадания на следующий чемпионат мира.

Гентинг Хайлендз (Малайзия)

ESL One Genting 2018

Групповой этап

Группа A

Верхняя сетка

Полуфинал

Team Liquid (Северная Америка) – Natus Vincere (Украина) – 2:0