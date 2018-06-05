Na’ Vi покинула "супермэйджор", уступив Vici Gaming

Украинская Natus Vincere уступила китайской Vici Gaming в первом раунде плей-офф нижней сетки China Dota2 Supermajor. Счет встречи – 1:2. После этого поражения "Рожденные побеждать" покидают турнир, заняв 13-16 место.

"Супермэйджор" проходит со 2 по 10 июня в Шанхае. Общий призовой фонд турнира составит 1,5 миллиона долларов. Кроме того, участники разыграют 2250 очков DPC.

Шанхай (Китай)

China Dota2 Supermajor

Плей-офф

Нижняя сетка

Первый раунд

Natus Vincere – Vici Gaming – 1:2