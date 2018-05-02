Na`Vi покинула EPICENTER XL после поражения от бразильской PaiN

Украинская Natus Vincere не смогла пробиться в плей-офф первого российского "мэйджора" EPICENTER XL. В матче последнего тура группы B "Рожденные побеждать" уступили бразильской пятерке PaiN Gaming со счетом 2:0. Na`Vi заняла последнее место в группе, но сохраняла шансы на выход в плей-офф до последнего тура.

На этом этапе встречи проходили по круговой системе до двух побед. По две лучшие команды из каждой группы попадут в верхнюю сетку плей-офф, еще по две – в нижнюю сетку.

Призовой фонд соревнования составляет один миллион долларов. Ранее в России не проходили чемпионаты категории "мэйджор".

Москва (Россия)

EPICENTER XL

Групповой турнир

5-й тур

Natus Vincere (Украина) – PaiN Gaming (Бразилия) – 0:2