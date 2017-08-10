Na`Vi подтвердила возвращение Даниила "Zeus" Тесленко и Дениса "seized" Костина

Украинская организация Natus Vincere подтвердила возвращение в состав по Counter-Strike Даниила "Zeus" Тесленко. До переход "Zeus" исполнял роль капитана СНГ-коллектива Gambit. 29-летний киберспортсмен был исключен из состава Na`Vi год назад. Его место занял Александр "s1mple" Костылев, который продолжит выступление за "Рожденных побеждать". Ранее коллектив покинул словацкий снайпер Ладислав "Guardian" Ковач, пополнивший ряды европейской FaZe Clan.

Вместе с "Zeus" в Na`Vi пришел тренер "Гамбит" Михаил "Kane" Благин. Согласно заявлению Тесленко: остальные члены команды решили сменить наставника без его согласия. Это послужило основной причиной его возвращения в украинскую организацию. Также руководство Natus Vincere оставит в команде россиянина Дениса "seized" Костина, выставленного на трансфер после неудачного выступления на последнем "мэйджоре" в Кракове.

Напомним, на PGL Major Krakow Na`Vi не смогла выйти в стадию плей-офф. Триумфатором первенства с призовым фондом миллион долларов стала Gambit. Ранее команды из региона СНГ не побеждали на турнирах категории Major.

– Еще неделю назад я бы сказал, что трансфер Дани в Na`Vi вряд ли осуществим, - сообщил CEO Na`Vi Евгений Золотарев. - Тем не менее, жизнь вносит свои коррективы и предоставляет неожиданные возможности. Я горд, что мы вернули в клуб его легенду. Я также рад присоединению к нам Миши Кейна – человека, который привел Gambit к успеху на последнем мажоре.

Мы верим, что его отличное взаимодействие с Даней, огромный опыт и нестандартное игровое мышление только усилят наш коллектив. Действительно жаль, что приходится прощаться с Andi. Андрей с нами с 2014 года и прошел путь от автора на сайте до аналитика команды и, вдумайтесь, стал тренером Natus Vincere. Я благодарен за всю проделанную работу и искренне желаю тебе удачи!