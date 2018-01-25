Na`Vi поборется с EG за выход в плей-офф ESL One Genting 2018

Украинская Natus Vincere переиграла филиппинскую Mineski в рамках группового этапа ESL One Genting 2018. Na`Vi уступила в первой карте, но завершила две следующие в свою пользу. В матче за выход в плей-офф турнира СНГ-пятерка поборется с американской Evil Geniuses, переигравшей ранее TNC.

Турнир проходит с 23 по 28 января в Малайзии. 16 участников разделены на две группы, из которых в плей-офф попадут по три команды. На групповом этапе будет использоваться система double-elimination, в плей-офф – single-elimination.

Призовой фонд турнира составляет 400 тысяч долларов, кроме того участники разыграют 400 очков DPC, необходимых для попадания на следующий чемпионат мира.

Гентинг Хайлендз (Малайзия)

ESL One Genting 2018

Групповой этап

Группа B

Нижняя сетка

Полуфинал

Natus Vincere (Украина) – Mineski (Филиппины) – 2:1



