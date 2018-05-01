Na’ Vi переиграла Virtus.pro на "Эпицентре" в Москве

Украинская Natus Vincere нанесла поражение российской Virtus.pro в матче 3-го тура группового этапа EPICENTER XL со счетом 2:1. Для "медведей" это поражение стало первым на турнире. Теперь в активе обеих команд по две победы после трех игр. Следующим соперником Na’ Vi будет китайская Newbee, а VP встретится с OG.

На этом этапе встречи проходят по круговой системе до двух побед. По две лучшие команды из каждой группы попадут в верхнюю сетку плей-офф, еще по две – в нижнюю сетку.

Призовой фонд соревнования составляет один миллион долларов. Ранее в России не проходили турниры данной категории.

Москва (Россия)

EPICENTER XL

Групповой турнир

3-й тур

Группа B

Virtus.pro (Россия) – Natus Vincere (Украина) – 1:2