Na’ Vi отказалась от участия в отборе WCA 2017

Украинская организация Natus Vincere приняла решение отказаться от участия в региональной квалификации World Cyber Arena 2017 по Dota 2, сообщает официальный сайт "Рожденных побеждать". Причиной послужил плотный график.

"Новая система Minor и Major-турниров, введённая Valve на соревновательный сезон 2017/2018, привела к резкому увеличению числа профессиональных матчей в дисциплине Dota 2. Напомним, наши парни уже успели преодолеть отборочные этапы чемпионатов StarLadder i-League Invitational #3 и PGL Open Bucharest, а в квалификациях DreamLeague Season 8 и ESL One Hamburg 2017 битва ещё продолжается.

Каждый день игроки Natus Vincere G2A проводят огромное количество поединков: за последнюю неделю они сыграли более 10 официальных встреч, одержав победу в каждой из них. Но помимо этого им также необходимо играть тренировочные матчи, чтобы разработать стратегии и попробовать новых героев. У наших парней есть огромное желание пробиться на максимальное количество турниров и получить как можно больше опыта, но с другой стороны им необходим отдых от этого безумного темпа, в котором они работают последние дни.

Также в ближайшее время нам необходимо оформить визу Владимиру "RodjER" Никогосяну, что занимает определённое количество времени. После внутрикомандного совещания было принято решение отказаться от приглашения принять участие во втором этапе СНГ-квалификации SkinCoin World Cyber Arena 2017 и сконцентрироваться на подготовке к ближайшим LAN-турнирам", – говорится в заявлении.