Na’ Vi объявила об уходе SoNNeikO из состава по Dota 2

Состав украинской Natus Vincere по Dota 2, как и ожидалось, покинул еще один игрок. Организация объявила об уходе Акбара "SoNNeikO" Бутаева на официальном сайте. Кто заменит россиянина, станет известно 5 февраля. В числе возможных претендентов на его место называют серба Никола "LeBron" Поповича, который уже выступал за Na’ Vi, тренера Virtus.pro Ивана "ArtStyle" Антонова, а также не исключается вариант с выступлением Александра "XBOCT" Дашкевича в качестве играющего тренера.

Напомним, ранее "Рожденные побеждать" обменяли Владимира "RodjER" Никогосяна на Илью "Lil" Ильюка из Virtus.pro. Состав Natus Vincere: Владислав "Crystallize" Кристанек, Данил "Dendi" Ишутин, Виктор "GeneRaL" Нигрини, Илья "Lil" Ильюк (все – Украина).