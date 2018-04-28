Na’ Vi не справилась с OG на старте московского "мэйджора"

Состав украинской Natus Vincere по Dota 2 уступил OG в стартовом матче группового этапа EPICENTER XL со счетом 2:0. Следующим соперником "Рожденных побеждать" будет Team Secret, которая переиграла в первом туре Newbee (2:1). В этой же группе выступает и Virtus.pro, начавшая турнир с победы над paiN Gaming. На этом этапе встречи проходят по круговой системе до двух побед. По две лучшие команды из каждой группы попадут в верхнюю сетку плей-офф, еще по две – в нижнюю сетку.

Призовой фонд соревнования составляет один миллион долларов. 12 команд также разыграют 1500 очков Pro Circuit, необходимых для попадания на следующий чемпионат мира. Ранее в России не проходили турниры данной категории.

Москва (Россия)

EPICENTER XL

Групповой турнир

1-й тур

Группа B

OG – Natus Vincere – 2:0