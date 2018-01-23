Na’ Vi начала ESL One Genting с победы над Evil Geniuses

Состав украинской организации Natus Vincere по Dota 2 нанес поражение Evil Geniuses в матче 1-го раунда верхней сетки группового этапа ESL One Genting 2018. Теперь "Рожденные побеждать" встретятся с Team Liquid. Уступившая команда продолжит выступление в нижней сетке.
Турнир проходит с 23 по 28 января в Малайзии. 16 участников разделены на две группы, из которых в плей-офф попадут по три команды. На групповом этапе будет использоваться система double-elimination, в плей-офф – single-elimination.
Призовой фонд турнира составляет 400 тысяч долларов, кроме того участники разыграют 400 очков DPC.
Гентинг Хайлендз (Малайзия)
ESL One Genting 2018
Групповой этап
Группа B
Верхняя сетка
1-й раунд
Natus Vincere (Украина) – Evil Geniuses (Северная Америка) – 1:0
Solid play in such an intense game and we are winning this match! GGWP to @EvilGeniuses! #GONAVI #dota2 pic.twitter.com/JyxregGrjY– Natus Vincere (@natusvincere) 23 января 2018 г.