Na’Vi и Team Empire – в четвертьфинале отборочных на шанхайский "майнор"

Natus Vincere одолела Effect, а Team Empire оказалась сильнее M19 в 1/8 финала СНГ-отборочных на The Perfect World Masters. В четвертьфинале "Рожденные побеждать" сыграют с Double Dimension. "Имперцы", в свою очередь, встретятся с Gambit Esports. Все матчи пройдут до трех побед.

Турнир категории "майнор" пройдет в Шанхае с 19 по 26 ноября. Призовой фонд The Perfect World Masters составит 300 тысяч долларов. Кроме того, регламентом предусмотрены рейтинговые очки, необходимые для попадания на The International 2018.

В соревновании, помимо трех приглашенных команд, примут участие семь победителей квалификаций в Китае, Европе, СНГ, Северной и Южной Америке и Юго-Восточной Азии. Китай получит два слота на "майнор", а остальные – по одному.

The Perfect World Masters

Отборочный турнир

СНГ

1/8 финала

Na’Vi – Effect – 2:1

Team Empire – M19 – 2:0