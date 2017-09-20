Na’Vi и Spartak – в 1/8 финала открытой квалификации DreamLeague S8

Natus Vincere, Spartak Esports, Gambit Esports и Comanche вышли в 1/8 финала открытой СНГ-квалификации на major-турнир DreamLeague. Победители открытых отборочных пройдут в закрытый этап. Напомним, что региональные квалификации на DreamLeague S8 состоят из четырех дивизионов: Северная и Южная Америка, Европа и СНГ, Китай, Юго-Восточная Азия.

В каждом дивизионе сыграют восемь команд, по четыре от региона. На LAN-финалы квалифицируются четыре коллектива из Европы и СНГ, по одной из Китая и Азии, Северной Америки и Южной Америки. В Европе и Америке приглашения разыграют в лиге по круговой системе. В Китае и Юго-Восточной Азии победители определятся в сетке формата double-elimination.

Призовой фонд в один миллион долларов разыграют между собой восемь лучших команд сезона на DreamHack Winter 2017, который пройдет с 1 по 4 декабря в шведском Йенчепинге.