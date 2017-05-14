Na`Vi и Secret разыграют путевку на московский EPICENTER от Европы

Состав по Dota 2 украинской организации Natus Vincere переиграл российскую Vega Squadron в финале сетки проигравших квалификации EPICENTER: Moscow. Счет встречи – 2:1. В матче за единственную путевку от европейского региона на LAN-финал Na`Vi встретится с Team Secret эстонца "Puppey". Ранее в противостоянии этих команд в финале верхней сетки сильнее оказалась "Сикрет".

Всего в чемпионате примут участие 10 команд, шесть из которых получили прямое приглашение. СНГ-регион представит российская Virtus.pro. LAN-финал турнира с призовым фондом 500 тысяч долларов пройдет с 9 по 11 июня на арене "ВТБ Ледовый дворец".