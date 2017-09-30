Na’ Vi и "Империя" поспорят за выход в гранд-финал отборочных на шанхайский "майнор"

Natus Vincere нанесла поражение Double Dimension в полуфинальном матче верхней сетки плей-офф отборочного турнира The Perfect World Masters. Соперником "Рожденных побеждать" по поединку за выход в гранд-финал будет Team Empire, которая взяла верх над Gambit Esports.

Турнир категории "майнор" пройдет в Шанхае с 19 по 26 ноября. Призовой фонд The Perfect World Masters составит 300 тысяч долларов. Кроме того, регламентом предусмотрены рейтинговые очки, необходимые для попадания на The International 2018.

В соревновании, помимо трех приглашенных команд, примут участие семь победителей квалификаций в Китае, Европе, СНГ, Северной и Южной Америке и Юго-Восточной Азии. Китай получит два слота на "майнор", а остальные – по одному.

The Perfect World Masters

Отборочный турнир

СНГ

Плейл-офф

Верхняя сетка

Полуфинал

Team Empire – Gambit Esports – 2:0

Natus Vincere – Double Dimension – 2:1