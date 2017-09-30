Na’ Vi и "Империя" поспорят за выход в гранд-финал отборочных на шанхайский "майнор"

Natus Vincere нанесла поражение Double Dimension в полуфинальном матче верхней сетки плей-офф отборочного турнира The Perfect World Masters. Соперником "Рожденных побеждать" по поединку за выход в гранд-финал будет Team Empire, которая взяла верх над Gambit Esports.
Турнир категории "майнор" пройдет в Шанхае с 19 по 26 ноября. Призовой фонд The Perfect World Masters составит 300 тысяч долларов. Кроме того, регламентом предусмотрены рейтинговые очки, необходимые для попадания на The International 2018.
В соревновании, помимо трех приглашенных команд, примут участие семь победителей квалификаций в Китае, Европе, СНГ, Северной и Южной Америке и Юго-Восточной Азии. Китай получит два слота на "майнор", а остальные – по одному.
The Perfect World Masters
Отборочный турнир
СНГ
Плейл-офф
Верхняя сетка
Полуфинал
Team Empire – Gambit Esports – 2:0
Natus Vincere – Double Dimension – 2:1
GGWP to @DoubleDimensio1! We take the third game and close out the series 2-1! Facing @team_empire at 21:00 CEST! #dota2 pic.twitter.com/4xQrZlf7Kk– Natus Vincere (@natusvincere) 29 сентября 2017 г.