На The Boston Major от RuHub поедет шесть комментаторов

Стал известен состав студии RuHub на предстоящий турнир The Boston Major. На главный турнир сезона поедут шесть комментаторов - Виталий "v1lat" Волочай, Роман "CaspeRRR" Лепехин, Дмитрий "LighTofHeaveN" Куприянов, Виктор "GodHunt" Волков, Никита "4ce" Котков и Дмитрий "Droog" Чумаченко. Стоит отметить, что Студия Аналитики на предстоящий турнир не поедет.

- В Бостон еду я, Витя, Каспер, Лост, Форс и Друг. Все, - написал на своей страничке в твиттере V1lat.

- На счет аналитики. Ее не отменили, как многие успели подумать, - написал на странице "ВКонтакте" Ярослав "NS" Кузнецов. - Просто физическая студия с аналитиками находится не в Бостоне, а в Москве. Зачем это сделано? Точно сказать не могу. Самый логичный ответ, который приходит на ум - экономия, потому что везти лишних 10-15 человек(аналитики+дополнительный стафф) в Бостон - это очень накладно. В то же время если они будут находиться на собственной студии в Москве, то нужно будет лишь им заплатить и не нужно будет обеспечивать перелет, проживание, питание и транспорт на месте. Та же история с китайской трансляцией, англоязычные аналитики, если я верно понимаю, буду работать из Бостона. Что насчет состава аналитиков - не все были приглашены, но у нас было право звать дополнительных людей по собственному желанию, поэтому работать будут ВСЕ ЗВЕЗДЫ и даже больше.