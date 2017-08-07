18:22 7 августа | КИБЕРСПОРТ — DOTA 2

На групповой стадии The International 2017 было задействовано 106 персонажей из 112-ти

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На групповой стадии чемпионата мира по Dota 2 – The International 2017 – было задействовано 106 игровых персонажей. Команды ни разу не выбрали лишь шесть: Bane, Lion, Meepo, Spectre, Tiny и Wraith King. Статистику опубликовал на странице в социальной сети представитель разработчика игры – компании Valve. Он также подчеркнул, что это чемпионат мира стал самым вариативным в плане количества задействованных персонажей.

Самым популярным персонажем является Earthshaker. Он был выбран 53 раза и имеет 58 процентов побед. Самыми успешным персонажами групповой стадии являются Dazzle (88 процентов побед в 18-ти играх) и Nyx Assasin (79 процентов в 39-ти матчах).

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Igorello97

Nyx поражает.

18:28 7 августа