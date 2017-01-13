MVP Revolution из Кыргызстана последний представитель СНГ на WESG

Команда MVP Revolution из Кыргызстана разделила очки со шведской Horde в пятом туре группового этапа турнира World Electronic Sports Games и вышла в стадию игр на выбывания с третьего места группы C с 8-ю очками в активе. Всего в соревнованиях приняло участие 24 команды, разделенные на 4 секстета. В плей-офф прошли по три сильнейших коллектива из каждой группы, а победители начнут свое выступление со стадии полуфинала.

Оба россйиских коллектиа Fantastic Five и Comanche, а также украинские Team Ukraine и Team X-BET не смогли преодолеть групповой этап турнира с призовым фондом 1,5 миллиона долларов. Победитель чемпионата определится 15 января в китайском Чанчжоу.