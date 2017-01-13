20:22 | КИБЕРСПОРТ — DOTA 2

MVP Revolution из Кыргызстана последний представитель СНГ на WESG

Турнира таблица WESG. Фото cybersport.ru
Турнира таблица WESG. Фото cybersport.ru
0
0
0

Команда MVP Revolution из Кыргызстана разделила очки со шведской Horde в пятом туре группового этапа турнира World Electronic Sports Games и вышла в стадию игр на выбывания с третьего места группы C с 8-ю очками в активе. Всего в соревнованиях приняло участие 24 команды, разделенные на 4 секстета. В плей-офф прошли по три сильнейших коллектива из каждой группы, а победители начнут свое выступление со стадии полуфинала.

Оба россйиских коллектиа Fantastic Five и Comanche, а также украинские Team Ukraine и Team X-BET не смогли преодолеть групповой этап турнира с призовым фондом 1,5 миллиона долларов. Победитель чемпионата определится 15 января в китайском Чанчжоу.

0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ